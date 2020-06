Jazz, swing, insumma musica burlesca dals onns 1920 enfin 40 fascinescha a la studenta Cinzia Regensburger che studegia chant e musica classica al Landeskonservatorium a Feldkirch in Austria.

Sin atgna iniziativa e cun agid d’amias ed amis vul ella realisar in musical sin plaz a Scuol. La musica vegn arranschada dad ella sasez, las musicantas e musicants vul ella ussa tschertgar in tut l’Engiadina.

Di per di è Cinzia Regensburger vidlonder a planisar, realisar concepts, dumandar per ils permiss, far in crowdfunding per las finanzas e anc bler auters detagls. Ella resenta grond sustegn da tut las varts e sperescha ferm da pudair realisar lura per ils 20 enfin ils 22 avust il «Musical a Scuol.»