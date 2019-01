In center d'innovaziun a Scuol e blers MountainHubs en diversas vischnancas en Engiadina. Quai era la visiun da Mia Engiadina. Ils partenaris ed investiders necessaris per il center da lavur e scuntrada han ins uss dentant chattà a La Punt Chamues-ch e betg a Scuol.

Cun l'architect da renum mundial, Lord Norman Foster duess Mia Engiadina realisar in center d’innovaziun a la Punt Chamues-ch, l’uschenumnà InnHub. L’InnHub duess daventar in center da seminaris, da lavur, da sport cun butias ed in restaurant. Questa spierta duess attrair in nov segment da turists, ils turists da lavur.

Avant trais onns aveva mia Engiadina preschentà ina tal’idea per in center d’innovaziun a Scuol. Sco che l’iniziant da mia Engiadina, Jon Erni, ha ditg ad RTR, è la realisaziun d’in tal center a La Punt Chamues-ch la mort dal project a Scuol.

Pliras scolas autas, Microsoft e la firma da chalzers On han gia demussà interess per il center d’innovaziun a La Punt Chamues-ch. Il center che custass radund 40 milliuns francs è planisà en furma da cooperativa.

La populaziun ha da decider questa primavaira davart ina midada da zonas per insumma pussibilitar la realisaziun dal center. Sche tut va bain savess il center avrir sias portas la fin dal 2021.

Maletg 1 / 3 Legenda: Interiur da l'InnHub. Foster + Partner Maletg 2 / 3 Legenda: Cafetaria cun curtin. Foster + Partners Maletg 3 / 3 Legenda: Vista da la via principala. Foster + Partners

RR novitads 17:00