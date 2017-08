Nagin è memia giuven per far triatlon

Nudar, currer ed ir cun il velo – e quai tut en ina cursa – il Kidscup by Nicola Spirig duai pussibilitar als uffants da sa mesirar en moda e maniera divertenta e lucca.

Questa fin d’emna è San Murezzan stà sut l’ensaina dal «San Murezzan triatlon». La sonda è vegnì organisà il Kidscup by Nicola Spirig, in triatlon per uffants. E la dumengia èn lura partids ils creschids u per in duatlon u per in triatlon.

La fin d’emna da triatlon vegn organisada dapi quatter onns da la triatleta e campiunessa olimpica Nicola Spirig e da ses um Reto Hug cun la finamira, che blers sportists e surtut ils uffants survegnan plaschair da far triatlon.

Nagin è memia giuven ni memia vegl per triatlon

Triatlon è enconuschent d'esser in sport fitg strapatschus. Reto Hug, organisatur da la fin d’emna «San Murezzan triatlon by Nicola Spirig», vul mussar cun questas cursas, che quel sport po era far plaschair e che mintga vegliadetgna è adattada per cumenzar a far triatlon.

Ils pli giuvens en il center da l’attenziun

Pertge è San Murezzan adattà pel triatlon

Il Kidscup by Nicola Spirig è per uffants tranter 5 e 14 onns. Passa 180 uffants, giuvens e giuvnas s'han annunziads per la cursa. Partids èn els en differentas categorias da la furmia enfin l’urs. Intgins s'han participads cun grondas aspectativas, intgins simplamain per avair plaschair.

Reto Hug e sia dunna, la triatleta Nicola Spirig, èn fascinads da l'Engiadin'Ota e san precis, pertge che questa regiun è adattada per il triatlon.

