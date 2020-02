In schoc era per hoteliers ed affarists da sport

L’annullaziun da las occurrenzas enturn il Maraton da skis engiadinais ha bleras consequenzas. A sentir las disditgas vegnan era las butias da sport ed ils hotels. Per quests secturs è l’emna dal maraton numnadamain stagiun auta. Era sch’ins na po betg anc dir quant ferm che butias da sport ed hotels pateschan propi tras l’annullaziun – resta il fatg ch’er tar els datti bleras annullaziuns. Tenor Thomas Walther, il directur dal hotel Walther a Puntraschigna, hai dà dapi gievgia saira fitg blers stornos.

Guardar vinavant

Tuttina emprovan ils pertutgads da restar optimistics e da guardar enavant. La stagiun giaja vinavant, er sch’il Maraton da skis engiadinais saja annullà, uschè Thomas Walther. El spera che blers giasts chattan tuttina la via en Engiadina per far vacanzas.

Era Jürg Roth da la butia da sport «Boom Sport» a San Murezzan è persvas, che blers vegnan er senza maraton da skis en Engiadina – las cundiziuns da las loipas e las pistas sajan numnadamain bellischmas.

Infurmaziun per hoteliers

Il venderdi suentermezdi han l’Engiadina San Murezzan Turissem SA e las secziuns regiunalas da l’Hotellerie Suisse organisà in’infurmaziun per tut ils involvids dal turissem. Il messadi da l’inscunter è stà: «Il Maraton da skis engiadinais è vegnì ditg giu, ma betg l'Engiadina.»

RTR actualitad 17:00