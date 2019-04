Cun quest model dastgan vegnir garantids il avantatgs da coordinar las scolas central, ma mantegnair l’attractivitad da las scolas en ils lieus periferics.

Unic la scola da Samignun ha actualmain memia paucs uffants per manar in’atgna scola media, ma els han retschavì in permiss spezial per mantegnair quella en la val. Tut ils auters vitgs han ils proxims onns avunda uffants per mantegnair lur scola.

Ma era ord vista economica na manass ina fusiun il mument betg in respargn, tut auter, ils custs per realisar scolas centralas fissan considerabels.

Ils mainascolas – il gremi operativ

A partir da subit collavureschan ils sis mainascolas – els èn il gremi da coordinaziun regiunal che lavura operativ. La presidenta da quai gremi è la mainascola da Valsot, Gianna Rauch Poo.

