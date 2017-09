Naiv dal settember ruina la stagiun da chamonas dal CAS Grischun

La gronda part da las chamonas dal CAS en Grischun guardan enavos sin ina nauscha stagiun da stad 2017. Motivs sajan l’aura, accidents ed er la crudada da crappa l’avust en la Val Bregaglia.

Las davosas tschintg fin d’emnas cun trid’aura han gì consequenzas negativas per las chamonas dal CAS en Grischun. Sco ch’il responsabel per la chamona dal CAS Bernina, Jachen Müller ha confermà ad RTR, avess la stagiun da stad en sasez cumenzà fitg bain ed empermess bunas cifras. Dentant haja la naiv dal settember ruinà tut.

Grondas perditas

Per la Chamona Linard en Engiadina Bassa signifitga quai radund in terz damain entradas en cumparaziun cun auters onns. La Chamona Tschierva ch'è il lieu da partenza per las grondas turas aut-alpinas sin il Bianco u il Piz Roseg, ha registrà durant il mais da settember be 80 pernottaziuns empè da 800 sco auters onns.

L’aura e las previsiuns sin ils telefonins

Il trend negativ suenter la naiv dal settember è represchentativ per tut las chamonas en Grischun. Il motiv principal è tenor las guardias-chamona en emprima lingia l’aura. L’avust ed il settember sajan fitg impurtants mais per la stagiun ch'è gia fitg curta cun be quatter mais. Gist en quels dus mais era l’aura nauscha cun plievgia e naiv, ha declerà Müller. Ultra da quai reageschan ils viandants ed alpinists bler pli spert sin previsiuns da l’aura. Empè da guardar or da fanestra, vegnia pli gugent consultà pliras applicaziuns sin il telefonin.

Accidents e la bova

Causa la naiv èn pliras turas sin ils auts impussiblas u fitg privlusas. Per exempel n’haja pli nagin fatg il Spitg dal Bianco dapli trais emnas, uschè Caroline Zimmermann, la guardiachamona da la Chamona Tschierva. Quai pervi da la blera naiv. Ma era ils quatter accidents mortals da questa stad en la regiun dal Bernina sajan per part la culpa che damain alpinists èn arrivads sin la muntogna per pernottar e betg dad emblidar è l’effect che las bovas a Bondo han gì ed influenzà ils plans dals giasts potenzials.

