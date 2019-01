Che l’aura dicta il program da la Coppa Romana, na saja nagina novitad, relativescha il president, Gregor Reich. Uschia dettia da tutta sorts regurdientschas dals davos 50 onns ch’il turnier exista.

Giugar a jass

Empè da sa duellar sin il glatsch, hajan las 76 squadras era gia giugà entirs dis dal turnier a chartas. L’avantatg da midaments a curta vista saja dad ina vart che la gronda part dals participants da la Coppa Romana pernotteschan durant ils trais dis a Silvaplauna e conturns, da l’autra poss ins infurmar via meds electronics tuts bler pli svelt.

Maletg 1 / 5 Legenda: Ils giugadurs en acziun. RTR, Anna Caprez Maletg 2 / 5 Legenda: RTR, Anna Caprez Maletg 3 / 5 Legenda: Gregor Reich, il president dal comité d'organisaziun. RTR, Anna Caprez Maletg 4 / 5 Legenda: Plazza da curling a Silvaplana. RTR, Anna Caprez Maletg 5 / 5 Legenda: Plazza da curling a Silvaplana. RTR, Anna Caprez

Il crap duess «curlar»

Il gieu da curling sin glatsch natiral è adina puspè ina sfida, surtut per giugaders professiunals che èn disai da giugar sin ina vetta perfetgamain regulara. Sche la naiv vegn anc tiers, daventia il gieu anc pli difficil, declera Gregor Reich. Tgi che profita da quellas «ingredienzas» natiralas saja dentant adina in pau ina lottaria.

Fundà il turnier da curling avevan in pèr turistichers avant 51 onns. Quai per emplenir l’enconuschenta fora da schaner. Entant è la Coppa Romana in termin fix en l’agenda da passa 300 amaturs dal sport. E la glista da spetg per sa participar al turnier che è limità cun 76 squadras, è lunga.

