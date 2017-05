Nettegiada da primavaira per il lai da Segl

L’ambient e la natira en vischinanza dal lai da Segl dess restar intacta betg mo per ils pestgaders mo oravant tut per ils giasts che visitian quest lieu.

Mintg’on in matg as inscuntran els a la riva dal lai. In man in bastun e in satg da merda. Radund 20 pestgaders as participeschan a l’acziun. Dapi passa 40 onns vegn organisà quest di da custodi. Da tutta sort merda chattan els, oravant tut filters da cigarettas, tastgas da plastica, buttiglias da crema da sulegl e bler auter pli.

Ils pestgaders da la regiun dal pli giuven enfin il pli vegl as participeschan, per els èsi impurtant cha l’ambient enturn il lai resta intact. Il lai da Segl è in’attracziun per ils giasts, e quels dessan chattar ina natira intacta senza merda enturn il lai.

In matg, adina cur che l’aua e pli bassa èsi il temp ideal per far quest’acziun. Radund 3 uras dura ella e lura vegnan ils pestgaders ensemen a l’ustaria per raquintar e star en zichel da cumpagnia, era quai tocca tar l’usanza.