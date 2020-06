Il nov parc d’attracziun vegn construì en il territori Prasüras a S-chanf ch’è a l’entrada dal Parc Naziunal Svizzer. Tenor Schimun Grass, in dals iniziants è quai in lieu ideal per in parc da sugas. Numnadamain è l’idea dal «ParcAlpin» da tematisar tar ils singuls percurs tranter auter er ils animals che vivan en il Parc Naziunal.

Investiders privats

Tenor Schimun Grass vegn finanzià il parc da sugas tranter auter tras investiders privats. Sper quels sustegnan er las vischnancas da la plaiv il project. S-chanf, Zuoz, Madulain e La Punt Chamues-ch mettan a disposiziun total 30’000 francs à fond perdu.

Avertura il fanadur

Suenter la resposta positiva dal chantun han las emprimas lavurs da construcziun gia cumenzà. L’avertura dal «ParcAlpin» è numnadamain planisada ils 18 da fanadur da quest onn.