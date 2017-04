Nov hotel a Puntraschigna cun flair urban

A Puntraschigna duai vegnir fabritgà in nov hotel cun 94 chombras ed in concept, che sa drizza envers ina nova generaziun da giasts. Uschia tenor ina communicaziun da la Belvédère Scuol SA.

Il nov hotel cun 94 chombras, che duai vegnir fabritgà sin l’areal dal pavigliun da sport a Puntraschigna, s'orientescha surtut envers il turissem giuven e tecnologic da damaun. In concept d’hotellaria ch'ins chatta surtut en citads. Tut las prestaziuns pon numnadamain vegnir pustadas sur telefonin segund ils giavischs individuals dals giasts. La pernottaziun è la basa, tut il rest sco per exempel l’ensolver u il laschar nettegiar la chombra èn prestaziuns supplementaras.

Uschia s’empermetta la Belvédère Hotels Scuol ina purschida pli individuala per il giast e spera entras quai da daventar attractiv per gruppas da giasts cun passiun per tecnologias modernas.

Naginas midadas per pavigliun da sport u ulteriur hotel a Scuol

Schebain ch’il pavigliun da sport sto far plazza al hotel, restan las autras purschidas da sport sco per exempel la plazza da tennis, la patinera ed il glatsch da curling ni la plazza da giugar per uffants enavant accessiblas per il public. Ultra da quai duain vegnir persequitads plans per in ulteriur hotel a Scuol, uschia Werner Baumgartner frar e partenari d’affar dal hotelier Kurt Baumgartner da Scuol.

