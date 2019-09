cuntegn

Engiadina - Nov hotel cun nov concept a Puntraschigna

L'hotel Post a Puntraschigna è per la populaziun in lieu da scuntrada impurtant. Per il mument lavuran là dentant maschinas grondas – el vegn stratg giu. Previs è in hotel cun 36 stanzas, 7 abitaziuns gestiunadas e 5 segundas abitaziuns. Quel sistem è spezial, era per Puntraschigna.