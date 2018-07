Ils interessads durant ina survista dal areal per in nov hotel a Segl.

La Corvatsch SA ch'è possessura dal terren sper la staziun da val da la pendiculara da Furtschellas a Segl-Maria ha preschentà il lieu ad architects interessads. Il nov hotel vegn ad esser en ina part da l’inventari federal da las cuntradas e dals monuments natirals d’impurtanza naziunala (BLN) ed ha perquai er da sa tegnair vid pliras prescripziuns. Ultra da quai duai l’hotel en la planira da Segl porscher in access direct a pistas e loipas e sendas per viagiar.

9 teams creativs en cursa

Ils 9 teams d’architectura han uss temp 5 mais per elavurar in project d’hotel concret cun 100 stanzas dublas. Els han da resguardar tar quel er il concept da gestiun e da spazi che vegn giavischà da la Gastgeber 3.0. SA. L’organisaziun ch'è spezialisada en manar hotels vegn a surprender il manaschament dal nov hotel a Segl.

Il concept da gestiun dal nov hotel prevesa er in'architectura ch'è flexibla tar las localitads. Uschia duai esser pussibel da colliar per exempel pliras stanzas da durmir en in local polivalent. Quai per stgaffir unitads per famiglias e gruppas da sport.

Sin mintga etascha duai dar ina zona per s'inscuntrar cun ina pitschna cuschina. L’hotel da «Ski-in Ski-out» duai esser en il segment da 3 stailas. Ultra da quai duess l’hotel er porscher dus restaurants creativs ed ina bar.

Dimensiuns èn limitadas

Il project haja da correspunder a las prescripziuns che la radunanza communala da Segl aveva fixà la stad dal 2015. Uschia è la surfatscha maximala 8'000 m² cun in’autezza da 12-13 meters. Sper il project da l’hotel ch'integrescha la staziun da val da Furtschellas, duai er vegnir mess grond pais tar l’integraziun da la cuntrada. Ils architects han perquai d’integrar er in architect da cuntrada.

Finanziaziun anc intscherta

Tgi che porta ils custs dal nov hotel, n’è anc betg cler, scriva il vice-president da la Corvatsch SA, Emilio Bianchi. Ch’ins saja en tractativas cun differents investiders e quai parallel cun la concurrenza da project. Quint fetschian ins cun custs per in hotel ed ina garascha da parcar da var 30-33 milliuns francs.

Ils architects han dad inoltrar fin il december lur plans e models, suenter decida ina giuria.

