Nov prorectur per Lyceum Alpinum Zuoz

Il Lyceum Alpinum Zuoz survegn in nov prorectur.

Il cussegl d'aministraziun dal Lyceum Alpinum Zuoz ha elegì Christian Grütter per il post en la direcziun da l'internat. Grütter ch'è actualmain rectur a la scola chantunala da Küsnacht en il chantun Turitg surpiglia la nova funcziun l'avust da quest onn. Cunquai fetschia il liceum in ulteriur pass per rinforzar sia instituziun, hai num en ina communicaziun.

