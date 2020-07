Il chantun va d'accord che la tegia e la stalla da l'Alp Sprella en la Val Mora vegnan transmidadas en ina chamona CAS.

L'Uffizi chantunal per il svilup dal territori haja dà il permiss per quest project, scriva l'agentura rumantscha FMR. Uss sto il suveran da Val Müstair decider davart la dumonda da construcziun per il project redimensiunà. Sch'ils da Müstair dian gea, entria il permiss en vigur.

Avant trais onns aveva il Club alpin svizzer inoltrà la dumonda surlavurada per ina chamona sin l'Alp Sprella. Cunter il project oriund avevan organisaziuns da l'ambient ed indigens fatg frunt.