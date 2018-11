En tut elavura la nova chascharia 1,3 milliuns liters latg l’onn e quai en differentas variaziuns. Ils products duain uss er vegnir distribuids e vendids da la Chascharia Val Müstair sezza, ha suttastritgà il manader da gestiun, Janic Fasser.

Grond’impurtanza per la val

Che la Val Müstair ha vinavant ina chascharia en val, saja da grond’impurtanza, uschia il president communal, Rico Lamprecht. Grazia als 12 purs che furneschan il latg, na possian ins betg be garantir plazzas da lavur, mabain er sustegnair la promoziun da products indigens cun il label Biosfera Val Müstair.

Custs da total 4,5 milliuns francs

Suenter in recurs fin avant Dretgira administrativa, han ils Jauers finalmain pudì realisar il project da svilup regiunal. Stgars la mesadad dals custs da 4,5 milliuns francs, han purtà il Chantun e la Confederaziun.

Sustegn haja er dà cun 1 milliun francs à fonds perdu dal grossist Coop, e per finanziar il rest hajan ins prendì si in credit. Ils 12 purs sezs vegnan a pajar ils proxims 10 onns mintgamai 3 raps en pli per liter latg per amortisar l’import debità.

