Il 2002 ha Thomas Lampert da Guarda cumprà ina pitschna fuschina amez la fracziun da Guarda. Quella è dentant vegnida memia pitschna per accumplir tut ils giavischs da la clientella, perquai ha el cumprà ina parcella e fabritgà ina nova e moderna a Giarsun.

La nova fuschina porscha meglras circumstanzas da lavurar, tenor il possessur Thomas Lampert. Ils collavuraturs n’han ussa betg pli da purtar enturn memia bler pais. Maschinas novas ed ina situaziun da lavurar agreabla stattan a disposiziun.

In local da show

Tegnair plazzas da lavur en la regiun è per il possessur impurtant, perquai ha era el vulì fabritgar sper la fuschina moderna in local da show. Uschè han indigens e giasts la pussaivladad da vegnir a vesair sco in cuntè u in test da cuschinar vegn fatg dal tut a maun.

Maletg 1 / 3 Legenda: En la nova fuschina lavuran 5 collavuraturs RTR/U. Morell Maletg 2 / 3 Legenda: Crear cuntels - ina da las lavurs preferidas da Thomas Lampert RTR/U. Morell Maletg 3 / 3 Legenda: La nova fuschina è il cor dal nov stabiliment la fuschina nova , il link avra en ina nova fanestra

