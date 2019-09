Da las 14 propostas èn restads be anc trais lieus per realisar ina halla da glatsch en Engiadin'Ota. In'opziun pussaivla fiss l'arena da glatsch Ludains a la riva dal lai da San Murezzan. Er en dumonda vegniss tenor il studi l'areal Promulins Ost a Samedan. Là avess dentant anc da vegnir sclerì il possess dal terren. La segunda varianta a Samedan sa chatta sin l'areal Pitent en la vischinanza da la plazza aviatica. Er quel lieu fiss ideal ed er grond avunda per ina halla da glatsch ch'ha ina capacitad per radund 1'500 persunas. La dumonda dal terren fiss però er qua anc da schliar.

A partir da la fin da quest mais survegn la populaziun da la regiun Malögia invista en il studi. Sco proxim duess lura vegnir lavurà concret vi d'in project per ina halla da glatsch nova en Engiadin'Ota – quai l'empermischun da la sesida dals presidents.

