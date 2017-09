Nova metoda da tractar tumors en l’ospital Engiadina Ota

L’ospital d’Engiadin’Ota augmenta ses spectrum per terapar mioms – tumors da l’uterus ch'èn benigns.

Sco emprim ospital en Svizra porscha l’ospital a Samedan ina metoda da tractament senza tagliar, l’uschenumnà tractament da «Sonata». Quai ha communitgà l’ospital.

Il tractament da «Sonata» pussibilitescha ina terapia senza tagliar, per part schizunt er senza narcosa cumplaina. Il miom vegnia localisads cun ina sonda dad ultrasun. Quella sonda producescha lura energia en furma dad undas radioelectricas che reducescha la grondezza dil tumor pass per pass. Grazia a quella nova metoda duai il temps d’operaziun sco er da regeneraziun tar las pazientas sa reducir. Tenor studis sa reduceschan ils tumors suenter trais mains per la mesadad, suenter in onn per rodund 70%. Radund 70% da las dunnas sur 40 onns è pertutgada da tals mioms.

