Dapi onns fan els ragischs, creschan e flureschan mintga primavaira alv-rosa en in iert en Val Müstair. Numnadamain trais tschareschers vegls en l'iert da la Tessanda a Sta. Maria. Quels arbers vegls ston ussa però ceder – per fabritgar 3 parcadis per la Tessanda.

Ma smerscher els fiss donn, perquai ha Maya Repele da la Tessanda tschertgà il contact cul museum dad arbers Enea a Rapperswil-Jona.

Maletg 1 / 8 Legenda: En iert da la Tessanda vegnan fabritgads 3 parcadis RTR/U.Morell Maletg 2 / 8 Legenda: La preparaziun per il transport è ina sfida RTR/U. Morell Maletg 3 / 8 Legenda: Ina lavur delicata – ils arbers vegls han ragischs sensiblas RTR/U. Morell Maletg 4 / 8 Legenda: Passa in'emna han els pachetà en ils 3 tschareschers RTR/U. Morell Maletg 5 / 8 Legenda: Ils arbers han da vegnir pachetads per il transport a Rapperswil RTR/U. Morell Maletg 6 / 8 Legenda: Per ils 3 tschareschers han ins duvrà 2 camiuns RTR/U. Morell Maletg 7 / 8 Legenda: Il transport è stà in spezial da notg RTR/U. Morell Maletg 8 / 8 Legenda: Ils tschareschers arrivan a Rapperswil tar ENEA RTR/U. Morell

Museum è unic

Quel museum tgira sin ina surfatscha da 75’000 meters quadrats passa 3'000 differents arbers – ils trais tschareschers da la Val Müstair èn per ils responsabels dal museum era insatge spezial. Perquai han els decis da far il transport delicat e da regalar als arbers jauers ina segunda vita.

Tgira intensiva

Era sche la primavaira, n’è betg il meglier temp per far midada èn ils responsabels da buna speranza, ch’ils arbers s’acclimatiseschan bain a Rapperswil-Jona sin var 400 meters sur mar.