Novas localitads per cultura e pumpiers a Ramosch

Oz, 18:46

Reto Mayer

En la zona da mastergn «Quadra Secha» a Ramosch, in fracziun da Valsot, datti in nov edifizi polivalent. La part impurtanta è in nov local da pumpiers, lura datti per las societads ina sala da cultura e duas garaschas per il lavuratori da la vischnanca.