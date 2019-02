Or da Telesguard dals 25.02.2019.

Or da RTR Social dals 25.02.2019.

Or da Actualitad video dals 24.02.2019.

Curt avant che las nozzettas cumenzan a San Murezzan arriva pli e pli bler public sper la gronda tenda a l’ur dal lai. Tuts vulan vesair in ni l’auter prominent.

Las opiniuns davart ina festa talmain gigantesca a San Murezzan èn divididas. Per ils ins èsi ina bella e buna chaussa e mo positiv per San Murezzan. Per ils auters è tut memia decadent ed en vista a la paupradad en l'India grev da chapir.

Tuttina èn uschia bain indigens sco era giasts interessads e mirveglius da quai che vegn a capitar ils proxims dis.

Maletg 1 / 9 Legenda: Il uschènumnà "Winter Wonderland" a l'ur dal lai da San Murezzan. RTR, Riccarda Müller Maletg 2 / 9 Legenda: La roda gronda e la glischnera ves'ins gia da lunsch. RTR, Riccarda Müller Maletg 3 / 9 Legenda: En dumengia il suentermezdi vegn anc lavurà ti mordio tar il Winter Wonderland. RTR, Riccarda Müller Maletg 4 / 9 Legenda: Las lavurs ni quai che vegn construì attira glieud mirvegliusa. RTR, Riccarda Müller Maletg 5 / 9 Legenda: L'entrada dal Winter Wonderland. RTR, Riccarda Müller Maletg 6 / 9 Legenda: Davant il Badrutt's Palace regna travasch la dumengia il suentermezdi. RTR, Riccarda Müller Maletg 7 / 9 Legenda: Parcar tar il hotel da tschintg stailas nua ils spus stattan cun lur famiglias è scumandà. RTR, Riccarda Müller Maletg 8 / 9 Legenda: Il simbol da las nozzettas ch'è sin mintga limusina e sin tut ils badges. RTR, Riccarda Müller Maletg 9 / 9 Legenda: Il giardin dal Badrutt's Palace è in dals lieus da festa. RTR, Riccarda Müller

RR actualitad 07:00