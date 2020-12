Engiadina Bassa – Pizzaria Crusch

La serrada immediata è in pitschen schoc per il manader da la pizzaria Pino Diaco. Schelentar las mangiativas è ina soluziun, ma uschia perdan quellas la qualitad e la salata vegn ad ir a mal per part.

Mangiar ils proxims dis mo salata per evitar da stuair bittar, n'è betg ina soluziun.

Pino Diaco vul evitar da bittar davent, perquai prevesa el d’organisar in take away per las proximas duas emnas.

Engiadin’Ota – Plan B Kitchen

Els possedan tschintg differents restaurants ed èn perquai in zichel pli flexibels cun las mangiativas. Tenor il substitut dal manader da Plan B Kitchen, Andri Meyer, han els stornà las empustaziuns anc a temp ed uschia evità da stuair bittar ina part. Ils restaurants da Plan B Kitchen han gia la primavaira avert take aways e quai ha funcziunà bain, ussa prendan els quel concept ord la stgaffa per las proximas duas emnas.