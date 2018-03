La via da latg è en futur pussaivla d'observar a Luzein.

L'observatori vegn manada en futur sin il territori da la vischnanca da Luzein.

Perquai ch'ils manaders n'han betg pudì pajar enavos a la vischnanca ina summa da 260'000 francs, è gia avant in onn sa cristallisà or che l'observatori vegnia a bandunar Lü.

Tge che capita cun il pajament n'è anc betg cler. Las duas partida èn anc vid contractar.

Tranter Luzein e St. Antönien ha il pèr che ha manà l'observatoria a Lü prendì a tschains ina chasa. Là duain ils curs enturn ils purtrets da stailas al tschiel da la notg cuntinuar a partir da l'avrigl. Quai ha ditg il manader da l'observatori, Vaclav Orednik al schurnal regiunal dad SRF.

Per ils manaders è quai in nov cumenzament. Vaclav Orednik è segir ch'i funcziuna uss er finanzialamain: «Perquai che nus prendain be a tschains la chasa essan nus finanzialmain pli independents che avant en la Val Müstair.» La vischnanca na saja betg involvida finanzialmain uschia ch'i pudess funcziunar meglier a Luzein.

