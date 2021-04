Il super-G, il slalom ed il slalom gigant da l'universiada dal proxim december vegnan ad esser a San Murezzan. Sco il comité d'organisaziun da l'universiada communitgescha, possian ins uschia trair a niz l'infrastructura da las cursas da la cuppa mundiala da las dunnas che vegnia construida insaquants dis avant.

La universiada ch'ha stuì vegnir spustada per radund 11 mais pervi da la pandemia ha lieu dals 11 fin 21 da december en la Svizra Centrala ed en il Grischun. A la pli gronda occurenza multisportiva d'enviern per students e studentas cumbattan atlets ed atletas en 10 disciplinas per 60 serias da medaglias.