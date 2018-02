L’onn 2016/17 saja stà in difficil per ils implants idraulics: 17% damain producziun da forza electrica causa pauca naiv ed ina stad relativamain setga. Il pretsch per la forza electrica sa chattia giun tschaler, uschia ha resumà Martin Schmid la situaziun a la radunanza generala da las Ouvras electricas d'Engiadina OEE.

Radund 30 milliuns han las OEE investi l’onn passà en projects, tranter auter en la lingia sutterrana da Bever a Pradella sco era en il project cuminaivel GKI (Gemeinschaftskraftwerk Inn) tranter la Svizra e l’Austria. Pervi da privel da bovas ruassan las lavurs da construcziun sin quest plazzal enfin l'avrigl.

Ova Spin è puspè en funcziun

Il schaner aveva ina lavina cupitgà ina pitga d’auta tensiun sin il Pass dal Fuorn. Causa quai è l’ovra electrica Ova Spin stada ord funcziun pliras emnas. Quest'emna è vegnida montada ina pitga provisorica uschia ch l’ovra po puspè producir forz’electrica. Il donn da questa interrupziun da manaschi munta a circa 1 milliun francs.

Suenter set onns maghers spereschan ins sin set onns grass.

Tuttina èn ils responsabels da las OEE persvadì, che la producziun da forz’idraulica haja era en l'avegnir success.

