La stad vargada era extrem sitga, i mancava la plievgia, causa quai han las turbinas da las Ouvras Electricas Engiadina SA (OEE) producì damain forza congualà cun ils onns passads. Ed era la massa naiv ch’era sin las muntognas n’han las Ouvras Electricas Engiadina SA betg pudì trair a niz.

La primavaira vargada eran las temperaturas zunt autas, quai ha per consequenza ch’els han betg la pussaivladad da trair a niz en quel curt temp las massas aua e ston laschar passar ina gronda part giu pel flum, uschia il directur Michael Roth.

Il pretsch da vendita è sa recreà

Malgrà ch’els han producì radund 6.4% damain forza congualà cun ils onns passads, han els fatg in gudogn da radund 2.2 milliuns francs. Las Ouvras Electricas Engiadina SA han tegnì bass il pretsch da producziun ed il medem mument pudì vender la forz’electrica sin il martgà internaziunal per in bun pretsch.

