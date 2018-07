Sin la via dal Pass dal Fuorn è ars la gievgia suentermezdi in oldtimer. Blessads n'hai betg dà.

Sco quai che la Polizia chantunala communitgescha era l'automobilist da 74 onns ed in passagier sin via en direcziun Zernez. En la galaria Ova dal Sagl ha l'auto da l'annada 1965 piglià fieu. Ils dus umens han pudì bandunar l'auto. Il motiv dal fieu è probabel in defect tecnic. Durant las lavurs da stizzar han ils pumpiers da Zernez stuì serrar la via dal pass per var trais quarts ura.

