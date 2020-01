Betg be per atletas ed atlets èn gieus olimpics in highlight, mabain er per aspectaturs. Che la flomma olimpica è suenter 72 onns per la terza giada en Svizra ed er a San Murezzan fa plaschair ad indigens e giasts.

Jau chat quai grondius che nus avain puspè gieus olimpics en la val. E quai en ina maniera fitg simpatica.

Quatter disciplinas a San Murezzan

Da las total 16 differentas disciplinas han quatter lieu a San Murezzan, numnadamain las cursas da bob, skeleton, schlitta ed il patinadi a sveltezza. E per l’emprima giada è en la disciplina patinadi vegnì fatg ina cursa tut speziala, il «mixed teamsprint» nua ch’ins ha furmà cun trair la sort teams da dus atlets e duas atletas or da differentas naziuns.

225 dals total 1'872 atletas ed atlets s'inscuntran en Engiadina. Ch'il cor dals gieus olimpics giuvenils è a Losanna na disturba betg insatgi. Sajan quai organisaturs ubain aspectaturs.

Il cor dals gieus olimpics giuvenils è a Losanna – l’olma è a San Murezzan

Ils gieus olimpics da la giuventetgna èn ina fascinaziun betg mo per atletas ed atlets, mabain er per aspectaturas ed aspectaturs.

