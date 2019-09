La dependenza dals fabritgaders da la bobera è gronda. A curta vista n'avessan ils organisaturs nagin che pudess siglir en. Per che quest ristg possia vegnir reducì en avegnir, èn ins uss vidlonder da tschertgar soluziuns.

San Murezzan tschertga soluziuns per er en l'avegnir pudair garantir la construcziun da la bobera dal Olympia Bobrun San Murezzan - Schlarigna. Sco quai ch'igl è vegnì orientà a la seduta dal cussegl communal, sajan ils organisaturs dapi onns dependents da spezialists dal Tirol dal Sid per far la lavur. I vegnia dentant adina pli grev da chattar persunal giuven.

Tenor il president da l’Olympia Bobrun, Martin Berthod han ins prendì en in emprim pass la mesira da la bobera, uschia che tut la construcziun po vegnir documentada. In auter punct è tenor Martin Berthod, d’impiegar lavurants che s’occupan dal fabricat da la bobera tut l’onn. Quest punct è però anc en discussiun.

RR novitads 06:00