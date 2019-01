L’onn 1894 è vegnida edida la gasetta Engadiner Post per l’emprima giada. Ils emprims 80 onns anc sco organ da communicaziun, suenter alura sco gasetta locala cun focus sin schurnalissem fundà.

Onn da giubileum per l’Engadiner Post

Or da Telesguard dals 08.01.2019.

Era sche bler è sa midà entaifer 125 onns, il focus è anc adina il medem per la gasetta locala Engadiner Post. Numnadamain, esser datiers a quai che fatschenta la regiun. Eran quai avant 100 onns surtut infurmaziuns publicas sulettamain scrittas en lingua tudestga, èn quai ozendi istorgias localas en rumantsch e tudestg cun focus sin in schurnalissem fundà.

Il cumbat per lecturs

Dentant ha era l’Engadiner Post, che vala dapi 20 onns sco gasetta da tschep per tut l’Engiadina e Val Müstair, da cumbatter cun il svilup negativ d’abunents. Schebain che la perdita na saja betg uschia dramatica co il rest da la branscha, han ins tuttina da restar attent ed anticipar il cumportament dals lecturs.

Sco per exempel la nova spierta multimediala lantschada l’onn passà. Sco segunda gasetta insumma en Svizra porscha l’Engadiner Post en sia gasetta betg mo artitgels per leger, mabain nov era cuntegn per guardar e tadlar cun il telefonin.

Ina strategia che duai tenor la direcziun gidar a garantir era en avegnir ina gasetta Engiadinaisa.

Telesguard 17:40