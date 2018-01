Onn da scola 2016/17 pretensius per Lyceum Alpinum

Il quint annual da la scola media a Zuoz serra cun in plus da 300’000 francs. Anc l’onn avant eran quai 1,1 milliuns francs. Ils plans d’investiziun restan dentant actuals. Suenter la realisaziun da la Chesa Urezza, segua uss la sanaziun cumpletta da las autras duas chasas d’internat.

Il onn da scola 2016/17 è stà in on pretensius per il Lyceum Alpin. La cifra da scolars interns sa diminuida per 34 scolars – sin 165 scolars. Il dumber da scolars externs è cun 92 restà constant. Che la scola media a Zuoz ha pudì superar la perioda difficila, saja en emprima lingia d’engraziar al fatg ch’il Lyceum Alpinum possedia avunda substanza, scriva il president dal cussegl d’administraziun, Sebastian Pawlowski en ses rapport annual.

Puspè meglras perspectivas

Grazia als sforzs intensivs da la partiziun da marketing da la scola a reguard novas admissiuns, hajan la scola pudì registrar emprims resultats positivs gia per l’onn scolastic 2017/18. Il dumber da scolars interns è puspè s'augmentà per 14 sin 179 scolars. Ultra da quai ha la regenza grischuna approvà als gimnasis grischuns da pudair far examens interns per scolars che derivan dador il chantun Grischun l'emprim d’avust 2017. Grazia a quel midament, sajan las premissas e pli flexiblas ed uschia meglras.

Novas purschidas

Per l’onn da scola 2018/19 prevesa il Lyceum Alpinum d’introducir dus novs programs en la partiziun internaziunala. Dad ina vart il «IB Career-Related Program» e da l’autra vuless la scola er porscher il «IB Middle-Years-Program» ch'è surtut adattà per scolars pli giuvens.

Midada al timun

Il mars 2018 vegn Christoph Wittmer a surpigliar la batgetta da la scola media a Zuoz da Karsten Plöger, rectur al Lyceum Alpinum ad interim. Wittmer è actualmain anc rectur da la scola chantunala Enge en il chantun Turitg.