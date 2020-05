Ina fundaziun less reactivar ensemen cul maun public l’hotel Scaletta a S-chanf. Dapi set onns è S-chanf senza hotel.

Or da vegl far nov

La fundaziun Scaletta S-chanf ha preschentà oz ses plans en connex cun l'hotel Scaletta ch'è dapi set onns serrà. Ils proxims dis duess vegnir suttascrit il contract da dretg da cumpra tranter la fundaziun ed il possessur actual da l’hotel. Davart l’autezza dal pretsch da cumpra na vul ins betg discurrer.

Maletg 1 / 6 Legenda: Hotel Scaletta sa chatta amez la vischnanca da S-chanf. RTR, Georg Luzzi

La fundaziun prevesa da renovar l’hotel ch'è per il mument en in fitg nausch stadi. Previs è in hotel cun radund 40 stanzas dublas, ina partiziun da wellness e restaurant. Tenor la fundaziun fan ins quint cun custs totals da 17 milliuns francs.

La finanziaziun

Las finanziaziun da 17 milliuns francs n'è anc betg garantida. La fundaziun vul far quai cun in partenadi public-privat. Quai vul dir che la vischnanca da S-chanf, dentant era autras vischnancas ed organisaziuns publicas stuessan gidar a finanziar il project.

La vischnanca da S-chanf

Sco ch'il president communal Riet Campell ha ditg envers RTR, veglia ins organisar ils proxims mais ina saira d’orientaziun per pudair votar davart ina participaziun da la vischnanca vi da quest project. Riet Campell vesa l’impurtanza d’in hotel en vischnanca. Però vesa el era ch'ina participaziun finanziala pudess crear in cas da pregiudizi.

Tenor la fundaziun fiss ina participaziun da la vischnanca in signal cler per cuntinuar cun l’elavuraziun d’in preproject e far la dumonda da fabrica.

Sche tut va sco planisà, vul la fundaziun avrir l’hotel l’onn 2023.