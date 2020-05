Avant 125 onns è vegnì fabritgà a Samedan, sin terren regalà da la famiglia Von Planta, in ospital cun 10 letgs ed ina chasa da quarantina. Dapi quel mument ha la regiun en la periferia, sper ils medis da chasa, in provediment medicinal.

125 onns en servetsch per la sanadad

Avant l'existenza da l'ospital a Samedan, durant il 19avel tschientaner furmavan 6 medis da chasa e quatter chasas da quarantina il provediment da sanadad per l'entira Engiadin'Ota. Las chasas da malsauns u da quarantina sa chattavan a San Murezzan, Puntraschigna, Samedan e Zuoz.

Medis èn s'engaschads per in ospital

L’onn 1874, pia anc avant che turists da l'entir mund han scuvert l'Engiadina, èn ils sis medis da la regiun sa mess ensemen per promover in ospital en Engiadin'Ota. Durant ils suandants 14 onns èn els reussids a ramassar 45’000 francs – quai cun donaziuns da privats, da la hotellaria e dals Randulins.

Malgrà che la sceptica èra gronda è lura l'emprim ospital en Engiadin'Ota vegnì construì l’onn 1895 a Samedan. Dasper l'ospital cun 10 letgs hai er dà ina chasa da quarantina. Responsabels per ils pazients eran in medi ed ina tgirunza da malsauns.

Be 19 onns pli tard in nov ospital

Las aspectativas envers la medischina èn durant il sequent temp vegnidas adina pli pretensiusas ed il medem mument è er creschida la populaziun, uschia che l'ospital è bainbaud stà surchargià. Il 1914 è perquai gia vegnì construì in nov ospital en quel lieu, nua che l'ospital sa chatta anc oz.

Legenda: Il segund ospital a Samedan – pli grond e pli modern l'onn 1914. RTR/U. Morell

In nov ospital cun in bajetg modern ed innovativ ha lura pudì vegnir inaugurà il 1979. Il budget per construir quel ha gia da lez temp muntà a passa 50 milliuns francs.

Las sfidas d'ozendi

Las aspectativas envers il provediment da sanadad ed uschia er envers l'ospital da Samedan creschan adina vinavant. Actualmain vegn l'ospital perquai anc ina giada modernisà. Budgetà èsi d'investir ils proxims onns 28 milliuns francs en il bajetg e l'infrastructura.

Pli grond patrun da lavur da la regiun

Actualmain è l'ospital d'Engiadin'Ota il segund grond ospital dal Grischun e cun 300 emploiads il pli grond patrun da lavur da la regiun. L'ospital tutga ensemen cun la Spitex e la chasa da tgira Promulins tar la Fundaziun promoziun da sanadad Engiadin'Ota SGO. Tut en tut lavuran passa 500 persunas per la fundaziun.

Quest onn festivescha l'ospital d’Engiadin’Ota ses 125 giubileum, in’istorgia ed idea da pionier.