45 letgs stattan a disposiziun per pazients cun il coronavirus, in augment è organisà. Insumma tut l’infrastructura è preparada a differents scenaris.

Ils temps extraordinaris pretendan soluziuns extraordinarias era tar il persunal. Per il directur Joachim Koppenberg èsi impurtant, ch'il persunal saja adina infurmà bain ed haja la pussaivladad da pudair sa recrear uschè bain sco pussaivel.

In'app interna per il persunal

Tut il persunal ha in'app speziala sin il telefonin. Mintga di ha el uschia la pussaivladad da vegnir infurmà davart mesiras e davart la segirezza, ma oravant tut era davart pussaivladads per sa recrear e dumandar agid psicologic. In'infurmaziun transparenta e persunala saja impurtant per mantegnair la motivaziun, uschia il directur.

Cun quest persunal motivà sun jau persvadì da superar questa situaziun extraordinaria

In local per sa recrear

Il local da fisioterapia e vegnì fabritgà enturn e stat a disposiziun per sa retrair in mument da la hectica, tadlar musica e s’occupar in curt mument cun auters temas. In lieu da recreaziun per esser lura pront per il proxim servetsch.