La sanaziun dal aual Spöl sa retarda e pudess daventar in cas per las dretgiras. Quai scrivan las Ouvras electricas d'Engiadina. Plirs onns hajan els contractà cun l'Uffizi chantunal per la natira e l'ambient ed il Parc naziunal svizzer per sclerir tge mesiras da sanaziun che sajan commensuradas. In consens n'hajan els dentant betg cuntanschì, scrivan las OEE.

Tissientada il 2016

Il settember 2016 era l'aual Spöl vegnì tissientà cun PCB, quai en il rom da lavurs vid il mir da fermada a Punt dal Gall sur Zernez.

PCB – Biphenils polichlorads PCB èn cumbinaziuns da clor toxicas che pon effectuar cancer. Fin ils onns 1980 èn questas vegnidas duvradas surtut en transfurmaturs ed implants electrics sco liquid idraulic, però er sco lomiaders en lacs e meds d’isolaziun. PCB tutga entant tar las 12 substanzas toxicas organicas ch'èn vegnidas scumandadas il 2001.

