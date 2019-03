In expert è actualmain vidlonder da far las retschertgas – la dimensiun dal donn vi dal center da spa e sport a San Murezzan è nunenconuschent.

Incumbensà l’expertisa ha la dretgira regiunala Malögia, cun ils planisaders ed affars che han fabritgà l’Ovaverva avant radund 5 onns è vegnida segirada la surannaziun, quai per avair temp per far las retschertgas necessarias.

L’emprim pass è da chattar la derivanza dals donns. Pir alura ins dastga discurrer da custs e mesiras, uschia il suprastant communal Martin Berthod. La gestiun n’è actualmain betg periclitada, il bogn resta avert, ils donns acuts hajan ins gia schlià.

Il 2014 ha gì lieu l’avertura dal center da spa e sport Ovaverva a San Murezzan, quella giada ha custà il bajetg radund 70 milliuns francs.

RR actualitad 12:00