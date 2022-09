Suenter set onns construcziun è l’ovra idraulica communabla En (GKI) dador Martina a fin e pronta per ir vid la rait. Sper il retard èn er s'augmentads ils custs: Dals oriund 460 milliuns euros ha il project custà var 620 milliuns euros. L’ovra communabla tutga per 86% a la Tiwag, las ovras electricas dal Tirol, e per 14% a las Ovras electricas Engiadina. Procurà per il retard ed ils custs pli auts han tranter auter sfidas geograficas tar la serra Ovella. In grip ha stuì vegnir francà là cun grondas ancras.

audio Martina: Ovra electrica GKI pronta per ir en funcziun 03:03 min, ord Actualitad dals 07.09.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 3 Secundas.

Economic malgrà custs pli auts

Tuttina resta l’ovra idraulica economica, di Johann Herdina, mainagestiun da la GKI. L'ovra vegn a producir forza per radund 90’000 chasadas. Cun la nova ovra electrica a Martina en l'Engiadina Bassa vegn duvrada tut la capacitad dal flum En per producir forza.