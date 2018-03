Il pajais natal dal hockey sin glatsch è (cun fitg gronda probabilitad) il Canada. Il pli svelt sport da squadra è naschì or da plirs sports e da pliras tradiziuns indianas, englaisas e franzosas.

En il 16avel tschientaner rivan ils franzos sco colonists en il territori che vegn numnà oz Canada. Ils pievels indians dals hurons e dals irokes giugavan là in gieu cun balla, er sin naiv e glatsch. Ils franzos han emprais quest gieu che vegniva giugà cun bastuns torts però be cun ina porta e cun be in guardian e senza patins.

Ils franzos han svelt maschadà quest gieu cun il gieu hoquet. Quai era in gieu che vegniva giugà sin in prà cun ina balla e cun bastuns. Il pled hoquet vul dir sin franzos vegl tant sco «bastun da pastur». En franzos tunan ils pleds hoquet e hockey egual, vul dir ch’els èn homofons e cun gronda probabilitad è il pled hoquet (bastun da pastur) il motiv ch'il hockey ha ses num.

Vers la mesadad dal 18avel tschientaner vegn l'englais a Canada cun lur gieu da balla, il hurling. L’onn 1856 emprendan ils schuldads englais ad ir cun patins a Halifax e cumbineschan bain svelt ils patins, il hurling, il hoquet ed auter pli ed uschia è probablamain naschì il hockey sin glatsch.

Ils 3 da mars dal 1875 vegn giugà a Montreal il prim gieu uffizial da hockey sin glatsch. Entaifer in onn vegnan fundadas tschintg squadras da hockey. La rudella da lain vegn svelt midada cun in puck da gumma dira ed ils bastuns avevan gia il 1880 ina furma sumeglianta a quels d’oz.

Probablamain l’onn 1885 hai dà il prim gieu da hockey en Europa. Quai sin il glatsch dal lai da San Murezzan, tranter ina squadra da l‘universitad dad Oxford ed ina da l’universitad a Cambridge. Dapi lura èn s'inscuntrads ils dus teams 99 giadas en Engiadina per in matsch da hockey.