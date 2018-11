Il lai artifizial sin il Pass dal Bernina duai daventar in’attracziun turistica uffiziala. Quai il cumenzament da l’enviern durant in bun mais, per tut quels che aman l’ir cun patins. Durant quel temp desista la Repower da sfruttar aua dal lai artifizial.

Per in temp da prova da dus onns – dals 15 da december 2018 fin ils 20 da schaner 2019 e dals 14 da december 2019 fin ils 19 da december 2020 – ha il cussegl communal da Poschiavo dà la concessiun gratuita per la gestiun d’ina patinera sin il Lago Bianco. Quai en stretga collavuraziun cun la Viafier retica, la vischnanca Puntraschigna e l’Associaziun Bernina, scriva il cussegl communal en sia communicaziun.

Duas periodas da prova cun in spievel d’aua constant

Durant l’enviern 2016/17 cun sia pauca naiv era il Lago Bianco schelà daventà ina grond’attracziun per millis da persunas. Las autoritads rendevan dentant adina puspè attent, ch’il Lago Bianco saja in lai artifizial. L'aua dal lai vegn sfruttada tut tenor basegn per la producziun d’energia electrica tras la Repower SA. Durant las duas periodas da prova desista l’interpresa uss da duvrar aua e cun quai da sbassar il spievel da l’aua sut la vetta da glatsch.

L’access al Lago Bianco sin 2’234 meters sur mar è be pussibel davent da la staziun da l’Ospizio Bernina. Las autoritads recumondan da duvrar il tren e da parcar ils autos ubain a Poschiavo u sin ils parcadis da la Lagalb e la Diavolezza.

