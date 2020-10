Prender cumià da sia patria e da ses amis, da quai quinta la paraula musicala ch'è vegnida preschentada sco musical a Lavin. Il chor d’uffants Zernez, cun 8 uffants da la scolina fin 12 onns, han dà l'emprima represchentaziun dal musical Okavango.

Hansruedi Strahm, oriund dal chantun Berna, viva dapi 40 onns en Engiadin’Ota ed ha realisà cun la paraula musicala in da ses siemis. Quai ha el fatg ensemen cun Stefano Sposetti, ses magister da clavazin e cun sias biadias che han fatg las illustraziuns per il cudesch che tutga tar la paraula musicala.

In cudesch tut spezial

Oriundamain era planisà in musical tut regular. Il resultat è ussa dapli che be in solit musical. Paraulas vegnan normalmain raquintadas u legidas or d’in cudesch. Quai na duess betg esser auter tar ina paraula musicala. Cura che Hansruedi Strahm ha vesì ch'ina da sias biadias dissegnava chaussas or da ses musical è vegnida l’idea da far era anc in cudesch da paraulas.

Pliras da sias biadias han gidà ad illustrar il cudesch, il scriptur Alfons Clalüna ha translatà il text ed uschia e vegni realisà il cudesch «Okavango i’l pajais da las müravaglias», quai cun sustegn da la Lia Rumantscha.