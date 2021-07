Il Parc naziunal svizzer sa participescha ad in nov project da pilot. La finamira saja, da proteger meglier la natira cun implementar e realisar novas tecnologias.

La basa per il project saja il partenari global «Tech for Nature», hai num en ina communicaziun communabla. Part al project fan pliras firmas, tranter auter er l’interpresa da tecnologia chinaisa Huawei.

Il project cuntegna pliras parts. En ina da quellas vai per exemepel per analisar las passa 1,5 milliuns fotografias che las cameras zuppentadas en il parc fan. Las fotografias duain vegnir analisà cun intelligenza artifiziala. Quai duai schabegiar automaticamain. Las datas generadas ord l'analisa duain gidar per il management dal parc.