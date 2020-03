In emprim model da finanziaziun per il Parc Naziunal Svizzer han ils deputads e presidents communals da las regiuns Malögia ed Engiadina Bassa Val Müstair tractà en ina sesida cuminaivla ils 14 da schaner 2020.

La finamira è da survegnir sustegn tant da las regiuns sco er dal Chantun. Ina dumonda per sustegn finanzial inoltrada dal deputà Emil Müller, il link avra en ina nova fanestra ha la regenza gia respundì en senn positiv.

Numnadamain duessi dar raps pel Parc Naziunal Svizzer sur la lescha davart la protecziun da la natira e da la patria (LNP).

Model per 5 onns

Il model da finanziaziun prevesa er in sustegn tras las quatter vischnancas dal Parc Naziunal Svizzer. Quellas duessan contribuir mintg’onn in import da total 50’000 francs per il mantegniment da las vias e sendas. La participaziun da las duas regiuns duess vegnir spartida si a maun da la clav sin las singulas vischnancas.

La conferenza da presidents da la Regiun Malögia ha da tractar la dumonda en sia proxima sesida ils 12 da mars 2020.

Ils rendaquints dals ultims onns ha il Parc Naziunal Svizzer serrà cun cifras negativas. Quai en emprima lingia causa ulteriuras lezias ch’el ha gì da surprender. Fitg pesantas sajan las investiziuns, respectivamain las amortisaziuns per la «tgira da visitaders » numnadamain:

Center dal Parc Naziunal Svizzer

mantegniment da las vias e sendas

infurmaziun generala per ils visitaders

Novas pretaisas en la communicaziun (medias digitalas)

Il Parc Naziunal Svizzer haja gia instradà pliras mesiras da spargn ed er evaluà in pussibel augment d’entradas, uschia l’infurmaziun dal deputà e president communal da Zernez, Emil Müller.

