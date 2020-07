19’000 visitaders, quai è la bilantscha intermediara da visitas en il Parc Naziunal Svizzer tranter il 1 da zercladur enfin ils 20 da fanadur. Congualà cun la medema perioda da l’onn passà è quai in augment da 50%. In fatg allegraivel per ils responsabels. Oravant tut perquai che la maioritad da las visitas, èn novs giasts che visitan il parc per l’emprima giada.

Dapli giasts è dentant era collià cun dapli lavur

Per infurmar ils visitaders al lieu anc meglier davart las reglas dal parc e davart tut ils animals che vivan là, survegnan ils 8 guardians dapi dacurt sustegn dals praticants, sco era da dus voluntaris. Era sche la fulla en il Parc Naziunal Svizzer è actualmain gronda, il depurtament endadens il cunfin sto numnadamain correspunder. Dentant datti fin qua mo singuls cas, nua ch’ins haja stuì intervegnir. La maioritad dals visitaders sa tegnia vid las reglas, uschia ch’il cresch en las frequenzas saja supportabel ed allegraivel.