Ina giuria ensemen cun la cumissiun dal Parc Naziunal han lantschà in’occurrenza per renovar ed adattar la chamona Cluozza als basegns d’ozendi. La pretensiun principala è stada da stgaffir nov spazi per lavurar e per durmir per il persunal da la chamona.

Il project Tregl vegn realisà

Gudagnà l’occurrenza ha il biro d’architectura Capaul Blumenthal da Glion. Els han realisà ina tur da 5 sin 5 meters e 3 plans. Fabritgà vegn quella en laresch. Questa tur en vischinanza dal object principal dess esser oravant tut in lieu da retratga per il persunal.

Vid la chamona principala vegn uschia liber ulteriur spazi, per la cuschina, in lieu da stgamiar, in biro e era differents midaments vid las chombras per ils giasts.

La chamona Cluozza è vegnida fabritgada l’onn 1910 e dal 1992/93 renovada. Ella è averta mo 4 mais l’onn, ma generescha passa 4’500 pernottaziuns en quest temp. Ella tutga uschia tar las 5 top chamonas da muntogna en Svizra. 58 letgs datti en quella chamona e quai duess era restar en avegnir uschia.

