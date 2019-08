Il Parc Naziunal Svizzer planisescha per il futur in monitoring da lufs. Quai ha communitgà il parc en sia gasetta «Cratschla». Il project duai tranter auter vegnir realisà entras intelligenza artifiziala.

Dapi radund trais onns strivla ina luffa atras il Parc Naziunal Svizzer. La luffa è gia pliras giadas vegnida fotografada entras traplas. Per ils responsabels è l'animal motiv per cumenzar cun in project da lufs.

Gia oz datti radund 150 traplas da fotografia en il parc naziunal che produceschan durant in onn pliras milli fotografias. Per analisar quellas en il futur lascha il parc uss sviluppar ina software che analisescha ils maletgs. Ils daners per quest project vegnian dad ina fundaziun. Il program duai emprender da maletg tar maletg e differenziar tranter stgilat, chavriel e luf. La finamira dal project saja da survegnir novas invistas en la vita dal luf en il conturn e sia influenza sin animals e natira. Quai ha ditg il directur dal parc Heinrich Haller envers il schurnal regiunal da Radio SRF.

La basa da retschertga exista

Ils ultims onns hajan ins pudì documentar exact la situaziun en il Parc Naziunal Svizzer senza luf. Ord quest motiv possian ins era far ina cumparegliaziun cun il stan actual cun il luf ha ditg Haller. Ina pitschna problematica datti dentant tuttina. Per analisar il viver dals lufs fissi natiralmain d'avantatg d'avair lufs en il conturn. Fin uss dettia dentant sulettamain ina luffa che sa trategnia savens en il parc.

