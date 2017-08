Participaziun da record al Concours Hippique a Zuoz

Cun 1'350 partenzas durant il turnier da chavals che dura quest onn quatter dis, ha l’occurrenza tradiziunala cuntanschì in nov record da partenzas. La raschun per l'augment saja cunzunt l’investiziun en ina plazza mobila.

Avant in onn aveva la vischnanca da Zuoz investì radund 80’000 francs per transmidar la plazza da chavaltgar existenta, ina surfatscha natirala cun erva, en ina planiva da sablun. Suenter ch’ins ha plazzà mattas da gumma, furma in sablun da quarz la surfatscha per il turnier da sigl.

Surdada transitorica

Tar la 47avla ediziun dal Concours Hippique a Zuoz aveva il president dal comité d’organisaziun, Roman Thöny anc piglià cumià. Uss è l’um ch'è dapi 14 onns a la testa da l’organisaziun puspè en funcziun. Quai dentant be per surdar en ina furma optimala sia carica a sia successura Ladina Tarnuzzer.

256 boxas per ils giasts prezius

Cun la participaziun da record al 48avel Concours Hippique a Zuoz è er s'augmentà il numer da boxas per chavals ch'èn plazzadas enturn la plazza da sigl. Sper quellas èn er numerusas caravanas e mobils per abitar. Tuttina na possia ins betg sutvalitar l’impurtanza economica dal turnier tradiziunal per Zuoz ed il conturn, ha suttastritgà Roman Thöny. I na dettia strusch pli letgs libers per il mument en la regiun.

En tgenina direcziun ch’il turnier da chavals duai s'orientar en l'avegnir e surtut en vista al 50avel giubileum en dus onns, na possia ins betg anc definir precis, ha declerà la presidenta designada, Ladina Tarnuzzer. Segir vul ins metter dapli pais sin la giuventetgna, che furma finalmain er la basa da mintga societad.

Ils giuvens vegnan....

Sper l’augment da participaziun er tar sigls pli difficils, dattan er en egl numerus giuvens ch’èn da la partida. Uschia per exempel Anna-Lisa Pfäffli da San Murezzan cun ses chaval Vigo de Coco. Per ella è il turnier a Zuoz ina plattafurma ideala per viver ses hobi ed er per cuntanscher sias finamiras.

Ambiziuns ha er la magistra Lorena Inhelder oriundamain da Puntraschigna. Ins possia adina puspè emprender dals profis durant il turnier ina massa. La dunna da 26 onns passenta mintg'onn duas emnas vacanzas en Engiadina cun ses chavagl Baju.

Tut sa mida....

Cun l’augment da 460 sin 1350 partenzas entaifer be dus onns, è er sa midà il sistem dal Concours Hippique a Zuoz davos las culissas. Per Guido Ratti, in dals dus pledaders sin plazs in svilup che haja er aspects main positivs. L’atmosfera famigliara giaja in pau a perder cun tut il squitsch da temp ch’ins haja. Finalmain hajan ins numnadamain da rabagliar tras durant quatter dis 23 differents sigls.

