La collisiun tranter il luf e l’auto saja capitada la notg da la sonda sin la dumengia sin il pass dal Güglia, en il territori da l’alp Sur Gonda. La collisiun è vegnida annunziada immediatamain. Il guardiaselvaschina che saja vegnì clamà sin il lieu da l’accident haja stuì mazzar l’animal grevamain blessà.

Tenor la communicaziun da l’uffizi na saja betg enconuschent, danunder ch’il luf derivia. Il cadaver vegnia surdà uss a l’institut da patologia da l’universitad da Berna per far ulteriuras controllas. Là vegn il luf er analisà geneticamain per eruir, danunder ch’el deriva.

