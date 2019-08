Via dal pass puspè averta a partir da las 09:00

Il mardi èn duas bovas vegnidas giu sin il Pass da l'Umbrail. Quellas han purtà material da radund 1000 meters cubic sin la via tranter Santa Maria (Val Müstair) e Bormio. La mesemna han las lavurs da rumida cumenzà. Pervia da la plievgia e motivs da segirezza han las lavurs dentant stuì vegnir interruttas per in tschert temp.

RR novitads 17:00