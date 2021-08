Via resta charrabla be sin in vial las proximas trais emnas

La via sur il Pass dal Fuorn en val Müstair è charrabla las proximas trais emnas be sin in vial

Igl è da quintar cun temp da spetga da fin 30 minutas

da La raschun è in sbuvaditsch ch’è vegnì a val tranter Valchava e Sta. Maria

Legenda: In auto è vegnì stgarpà cun ier saira dal sbuvaditsch. MAD, Polizia chantunala

Dumengia saira enturn las 20:30, è ina bova vegnida a val en Val Müstair, tranter Valchava e Sta. Maria. En consequenza è la via principala stada bloccada e la colliaziun sur il pass dal Fuorn interrutta. Dapi glindesdis bun'ura po il traffic circular sin in vial. Tenor l'Uffizi da construcziun bassa restia quai uschia las proximas trais emnas, quai enfin che las lavurs da segirezza èn fatgas.

La raschun per il sbuvadisch saja in crap da tschintg cubics stà. Quel haja bloccà il letg da l'aua ed aschia procurà ch'il material è ì sur la via ora. Tenor l'Uffizi da construcziun bassa èn radund 5'000 cubics material vegnids giu da la Val Mot. La bova ha er stuschà in auto 200 meters sur la via giuadora. Blessads n'hai dà nagina, tenor la Polizia chatunala.