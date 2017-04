Sin la Idalp en la arena Silvretta ad Ischgl/Samignun han 18'200 fans visità il concert dal star talian Zucchero.

Quai per la fin da la stagiun d'enviern. Il concert tradiziunal cun in star mundial duai far reclama gia per la proxima stagiun d'enviern. Il directur da turissem dad Ischgl Andreas Steibl ha ditg a Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR che questa stagiun saja stada difficila era per l'arena Silvretta causa las cundiziuns da l'aura.